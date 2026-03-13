１防衛 ２半導体 ３レアアース ４データセンター ５フィジカルＡＩ ６ペロブスカイト太陽電池 ７光デバイス ８人工知能 ９核融合発電 １０石油 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「フィジカルＡＩ」が５位にランクアップしている。 政府は１０日に開催した日本成長戦略会議で、高市早苗政権が掲げる戦略１７分野について、具体的に投資を促進