2019年にロケバス運転手の男性と結婚して話題となった新川優愛が、夫との馴れ初めを明かした。共通のスタッフに「ロケバスに忘れ物しちゃって……」と連絡先を聞き出したという、当時の“巧妙なテクニック”を語り、スタジオを盛り上げた。『秘密のママ園2』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○巧妙なテクニックで連絡先をゲット8日に配信されたABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』#6のスタジオには新川優愛が登場。2019年に一般男