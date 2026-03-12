千葉県内の広範囲で4月1日から水道料金が約2割値上げとなる。対象は県人口の半分近くにあたる308万人に及び、大量の水を使用するラーメン店やクリーニング店からは悲鳴が上がっている。千葉県の広範囲で水道代が約2割増に人々の生活に欠かすことのできないインフラ、水道。そんな水道の料金に値上げの影が迫ってきている。イット！取材班：約50万人、26万世帯が暮らしている千葉・市川市に来ています。市内全域では4月1日から水道