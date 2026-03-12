東京・大阪の2都市で開催される、春の野外ロックフェス「METROCK2026」。5月16日（土）・17日（日）に東京都江東区・海の森公園にて「TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026」が、5月30日（土）・31日（日）に大阪府堺市・海とのふれあい広場にて「OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026」が開催される。このたび、最終出演アーティストとして、WEST.、氣志團、NEWSの出演が決定。WEST.は3年連続、NEWSは4年連続、ともに4回目の