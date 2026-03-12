◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールB イタリア 9-1 メキシコ(日本時間12日、ダイキン・パーク)アメリカ、イタリア、メキシコの3チームが準々決勝進出の可能性を残し最終戦を迎えたプールB。日本時間12日には、イタリア対メキシコの直接対決が行われ、9-1でイタリアが快勝し、全勝1位で勝ち抜け、続いてアメリカが2位で準々決勝進出を決めました。11日に、プールBでは優勝候補のアメリカがイタリアに敗れる波乱が