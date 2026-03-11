なか卯（東京都港区）の丼・うどんチェーン「なか卯」が、新商品「ねぎ塩まぐろたたき丼」を3月18日午前11時に販売開始します。【画像】「え！ おいしそう！」これが、バージョンアップした「ねぎ塩まぐろたたき丼」です！「春らしい見た目」の商品新商品は、粗めにたたいたまぐろのうまみと風味を引きだした定番メニュー「まぐろのたたき丼」に、白髪ねぎ、錦糸卵、ごま油とレモンを使用した塩だれをトッピングして、バージ