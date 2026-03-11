米国がイタリアに敗北、準々決勝進出条件は？ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表は10日（日本時間11日）、1次ラウンドのイタリア代表戦に6-8で敗れた。これによりプールBの準々決勝進出争いは大混戦となった。最終戦の結果次第では米国、イタリア、メキシコが3勝1敗で並ぶ可能性が出てきたため、複雑な進出条件を整理する。B組最終戦となる11日（同12日）のメキシコ-イタリア戦で、イタリアが勝った場合、1位