「LIFULL」（ライフル、東京都千代田区）が運営する不動産・住宅情報サイト「LIFULL HOME’S」が、首都圏の中古マンションを対象とした「2026年 LIFULL HOME’S みんなが探した！買って住みたい街ランキング」を紹介しています。【1〜10位】1000万円台の物件も？JR山手線沿線で5000万円台も？“穴場”も入ったランキング結果を見る！ランキングの集計は、2025年1月1日〜12月31日の期間に、同サイトに掲載された新築・中古