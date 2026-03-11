「LIFULL」（ライフル、東京都千代田区）が運営する不動産・住宅情報サイト「LIFULL HOME’S」が、首都圏の中古マンションを対象とした「2026年 LIFULL HOME’S みんなが探した！買って住みたい街ランキング」を紹介しています。

【1〜10位】1000万円台の物件も？ JR山手線沿線で5000万円台も？ “穴場”も入ったランキング結果を見る！

ランキングの集計は、2025年1月1日〜12月31日の期間に、同サイトに掲載された新築・中古マンションへへの問合せ数を駅別に集計。対象エリアは東京、神奈川、千葉、埼玉の1都4県になっています。価格相場は、2025年に同サイトに掲載された中古マンションの価格（中央値）を60平方メートルに換算。30平方メートル以上〜70平方メートル未満、駅徒歩20分以内の物件が対象。

3位はJR「品川」駅で、価格相場は1億3344万円。2位は東急目黒線「不動前」駅で、価格相場は1億577万円。

1位はJR「田町」駅でした。田町駅周辺は、JR線各線の車両基地だった「田町車両センター」の跡地約10万平方メートルが大規模再開発の対象となり、約40年ぶりにJR山手線新駅「高輪ゲートウェイ」が開業されたほか、タワーオフィス＆タワーマンションが続々と建設・分譲されています。特にマンションに関しては、物理的に最寄りとなるJR「高輪ゲートウェイ」駅よりも生活利便施設の多い「田町」に紐づけるケースが多いため、問合せ数が集まったということです。