スギ花粉が本格的に飛散しており、花粉症に悩まされている人は多いと思います。そんな中、花粉症による鼻詰まりを一時的に解消する方法について、自衛隊東京地方協力本部（以下、自衛隊）がインスタグラムの公式アカウントで紹介しています。【画像で見る】「えっ…知らなかった！」これが鼻詰まりを一発で解消する“裏技”です！実はもっと最強な方法も自衛隊は「9割が知らない？ 花粉症がつらいこの時 保存して試してみ