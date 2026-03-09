スギ花粉が本格的に飛散しており、花粉症に悩まされている人は多いと思います。そんな中、花粉症による鼻詰まりを一時的に解消する方法について、自衛隊東京地方協力本部（以下、自衛隊）がインスタグラムの公式アカウントで紹介しています。

【画像で見る】「えっ…知らなかった！」 これが鼻詰まりを一発で解消する“裏技”です！ 実はもっと最強な方法も

自衛隊は「9割が知らない？ 花粉症がつらいこの時 保存して試してみてね」と投稿し、動画を公開。この動画では、自衛官が、鼻通りを良くするコツとして、詰まっている鼻とは反対側の脇にペットボトルを20〜30秒挟む方法を紹介しています。

この理由について、「交感神経が刺激されて一時的に鼻通りが復活」と話しています。

この投稿に対し、SNS上では「知らなかったです！」「これなら寝ててもできる。今からやってみます！」「こんな簡単なことで鼻の調子が良くなるなんてビックリです」「ペットボトルでそんな裏技があったなんて！！」「ペットボトルで花粉症対策できるとは」などの声が上がっています。

ペットボトルがあれば気軽にできるので、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。