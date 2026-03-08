チャイニーズ・タイペイが韓国に勝利■チャイニーズ・タイペイ 5ー4 韓国（8日・東京ドーム）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCは8日、東京ドームで韓国対チャイニーズ・タイペイ戦が行われ、チャイニーズ・タイペイが延長戦の末、勝利した。午後7時から行われる豪州戦を待たずに、野球日本代表「侍ジャパン」の準々決勝進出が決まった。この日、先制したのはチャイニーズ・タイペイだった。2回