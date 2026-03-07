米国、イスラエルとイランの交戦により緊迫した状況が続く中東情勢を受け、ノーザンファーム副代表吉田俊介氏（51）が7日、ドバイ遠征について言及した。ドバイワールドカップデー（28日、メイダン）に参戦予定のノーザンファーム生産馬はフォーエバーヤング（ドバイワールドC）、ミュージアムマイル（ドバイターフ）など。吉田氏は「こちらとしては開催された時のために準備を進めている段階です。タイミングとして検疫入り、