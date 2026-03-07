お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平（55）が6日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。ゲストのお笑いコンビ「フットボールアワー」の後藤輝基（51）とのエピソードを語った。フットは2003年に漫才日本一決定戦M−1グランプリで優勝後、上京。当時、有田は「フットボールアワーと一緒に飲みに行った。スタッフとかもいて。印象を聞かれて“後藤は本当にやりやすい。ちゃんとした情報と