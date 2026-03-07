ラ・リーガ 25/26の第27節 セルタとレアル・マドリードの試合が、3月7日05:00にエスタディオ・デ・バライードスにて行われた。 セルタはビリオット・スウェドベリ（MF）、ボルハ・イグレシアス（FW）、フェラン・ジュルガ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・マドリードはビニシウス・ジュニオール（FW）、ブラヒム・ディアス（FW）、アルダ・ギュレル