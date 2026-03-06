高市早苗首相は3月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。2011年3月11日に起きた東日本大震災の追悼式について言及しました。【投稿】高市早苗首相の発言とは？「始球式に出るなら行けるだろ」「東日本大震災の発生から１５年を迎えようとしています。本日、私から『国民の皆様へ』と題して、皆様に向けて大切なメッセージをお伝えいたしました」と報告した高市首相。メッセージが掲載された首相官邸のWebサイトのリンクが貼られていま