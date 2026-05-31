Åìµþ¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¤Ç·èÀï¶¥ÇÏ¤Îº×Åµ¡¢G1¡¦ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï31Æü¤ËÅìµþ¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£4R½ªÎ»¸å¡¢¥¹¥¿¥ó¥ÉÁ°¤Ç¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ëµ³¾è¤¹¤ë¥¸¥ç¥Ã¥­¡¼¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Á°Æü¤Î30Æü¤ËÍîÇÏ¤·¤Æ¾õÂÖ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿40ºÐ¤¬ËüÁ´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£»©·î¾Þ¤Ç2Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¥ê¥¢¥é¥¤¥º¥·¥ê¥¦¥¹¡Ê²´3¡¢¼êÄÍµ×¡Ë¤Ë¥À¡¼¥Ó¡¼¤Çµ³¾è¤¹¤ëÄÅÂ¼ÌÀ½¨¤Ï¡¢30Æü¤ÎÅìµþ7R¤ÇÍîÇÏ¡£30Æü¤Î11¡¢12R¤ÏÉé½ý¤Î¤¿¤áµ³¼êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Âç°ìÈÖ¤Î¤³¤ÎÆü¡¢40ºÐ¤Î¾õ