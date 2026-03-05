FA短縮、球団数の拡大、保留制度の見直し――。日本プロ野球の将来を左右しかねないテーマについて、日本プロ野球選手会の新会長に就任した近藤健介が率直な思いを語った。さらにSNS誹謗中傷対策やWBC出場時の補償問題にも言及。「未来の選手のために環境を良くしたい」と語る新会長の言葉から、球界が大きな転換点に差しかかっていることが見えてきた。 【画像】なぜキャッチャーが多い？歴代の労組プロ