アニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズの初回放送が4月4日（土）午後6時25分から開始となることが決定。2クール全24話での放送となる。またオープニングテーマはPenthouseの『一二三』に決定した。魔界の大悪魔の孫となり、悪魔学校バビルスに通うことになった人間の少年・鈴木入間の奮闘と成長を描く『魔入りました！入間くん』。2017年3月から『週刊少年チャンピオン（秋田書店）』にて西修による連載がスタートし、コミ