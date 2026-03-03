2月27日から3月1日にかけて行われたJリーグ百年構想リーグでは、クラブユース出身のルーキー4選手がJリーグデビューを果たし、4選手は初めてベンチ入りを果たした。大卒ルーキーでは2選手が初ゴールを記録し、プロでの大きな一歩を踏み出している。先週末はJ1百年構想リーグ第4節と、J2・J3百年構想リーグ第4節が開催。新たに東京ヴェルディのMF仲山獅恩(←東京Vユース)、横浜FCのMF岩崎亮佑(←横浜FCユース)、カマタマーレ讃