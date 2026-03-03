今節はJユース出身4選手がJデビュー! 初ベンチ入りも4人、大学組は2人が初ゴール:百年構想L第4節ルーキー出場リスト
2月27日から3月1日にかけて行われたJリーグ百年構想リーグでは、クラブユース出身のルーキー4選手がJリーグデビューを果たし、4選手は初めてベンチ入りを果たした。大卒ルーキーでは2選手が初ゴールを記録し、プロでの大きな一歩を踏み出している。
先週末はJ1百年構想リーグ第4節と、J2・J3百年構想リーグ第4節が開催。新たに東京ヴェルディのMF仲山獅恩(←東京Vユース)、横浜FCのMF岩崎亮佑(←横浜FCユース)、カマタマーレ讃岐のDF原野楼惟(←讃岐U-18)と、現役高校2年世代で2種登録の奈良クラブのMF濱名元希(奈良ユース/2年)が途中出場でデビューを飾った。
また水戸ホーリーホックのMF山下翔大(←名古屋高)、ジュビロ磐田のMF増田大空(←流通経済大柏高)が初めてベンチ入り。RB大宮アルディージャではMF神田泰斗(大宮U18/2年)、愛媛FCのMF仙波隼太郎(愛媛U-18/2年)も初めてベンチ入り登録されている。
大学出身者は藤枝MYFCのMF近藤優成(←国士舘大)が新たにデビューを果たし、2ゴールに絡む活躍。藤枝では同じくルーキーのFW真鍋隼虎(←明治大)が初ゴールを記録した。ロアッソ熊本のFW鹿取勇斗(←同志社大)も途中出場から初ゴールを記録。讃岐のDF岡英輝(←国士舘大)、熊本のDF薬師田澪(←法政大)も初めてベンチ入りしている。
またガイナーレ鳥取ではPK戦で大卒ルーキーが存在感を発揮。MF本保奏希(←早稲田大)、DF荒井涼(←東洋大)、FW星景虎(←東海大)が3人連続で成功し、「勝ち点2」獲得に大きく貢献した。
【ルーキー出場記録】
▼J1百年構想リーグEAST
2/27 FC町田ゼルビア 2-1 ジェフユナイテッド千葉
MF姫野誠(17、千葉U-18→千葉/2種) ▲24
2/28 横浜F・マリノス 3-2 東京ヴェルディ
MF仲山獅恩(18、東京Vユース→東京V) ▲22
2/28 浦和レッズ 2-3 鹿島アントラーズ
FW肥田野蓮治(22、桐蔭横浜大→浦和) ▽63 1G
MF林晴己(22、明治大→鹿島) ▲22
2/28 FC東京 0-2 柏レイソル
FW尾谷ディヴァインチネドゥ(18、FC東京U-18→FC東京) SUB
MF山之内佑成(22、東洋大→柏) ▲23
3/1 川崎フロンターレ 2-2(PK4-2) 水戸ホーリーホック
MF山下翔大(18、名古屋高→水戸) SUB
▼J1百年構想リーグWEST
2/27 ヴィッセル神戸 2-1 アビスパ福岡
MF濱崎健斗(18、神戸U-18→神戸) ▲45
FW佐藤颯之介(22、宮崎産業経営大→福岡) ▽45
2/28 サンフレッチェ広島 1-2 京都サンガF.C.
MF尹星俊(18、京都U-18→京都) ▽74
2/28 ガンバ大阪 2-2(PK5-4) 清水エスパルス
DF池谷銀姿郎(21、筑波大→G大阪) SUB
MF大畑凜生(22、法政大→清水) SUB
2/28 V・ファーレン長崎 1-0 セレッソ大阪
なし
3/1 ファジアーノ岡山 1-1(PK5-4) 名古屋グランパス
なし
▼J2・J3百年構想リーグEAST-A
2/28 ベガルタ仙台 0-0(PK5-4) ヴァンラーレ八戸
MF杉山耀建(22、中央大→仙台) ◎90
FW中田有祐(21、阪南大→仙台) SUB
FW古屋歩夢(18、仙台ユース→仙台) ▲23
GK吉村耕一(22、金沢学院大→八戸) SUB
DF鈴木慎之介(22、関西学院大→八戸) SUB
MF栗澤陸(22、八戸学院大→八戸) SUB
2/28 栃木シティ 1-3 湘南ベルマーレ
なし
2/28 ザスパ群馬 3-2 ブラウブリッツ秋田
FW松本皐誠(22、専修大→群馬) SUB
3/1 栃木SC 4-0 横浜FC
DF田端琉聖(22、立正大→栃木SC) SUB
MF堤陽輝(22、東海大→栃木SC) ▲9
MF永井大士(22、桐蔭横浜大→栃木SC) SUB
DF細井響(22、新潟医療福祉大→横浜FC) ◎90
MF岩崎亮佑(18、横浜FCユース→横浜FC) ▲19
3/1 SC相模原 2-1 モンテディオ山形
MF田鎖勇作(22、拓殖大→相模原) ▲14
▼J2・J3百年構想リーグEAST-B
2/28 北海道コンサドーレ札幌 1-2 FC岐阜
なし
2/28 ヴァンフォーレ甲府 1-0 松本山雅FC
FWスタチオーリ・ミケーレ(22、日本体育大→甲府) SUB
DF金子光汰(22、阪南大→松本) ◎90
MF渋谷諒太(22、流通経済大→松本) SUB
FW藤枝康佑(22、桃山学院大→松本) ▲25
2/28 AC長野パルセイロ 1-2 RB大宮アルディージャ
MF野嶋圭人(22、関東学院大→長野) ▽80
MF森田大智(22、早稲田大→長野) ◎90
FW清水蒼太朗(22、流通経済大→長野) ▲19
FW松井匠(22、阪南大→大宮) ▽45
MF神田泰斗(17、大宮U18→大宮/2種) SUB
FW日高元(18、神村学園高→大宮) SUB
2/28 ジュビロ磐田 0-0(PK5-3) 福島ユナイテッドFC
DF吉村瑠晟(22、関西大→磐田) SUB
MF増田大空(18、流通経済大柏高→磐田) SUB
MF泉彩稀(22、甲南大→福島) ▲10 PK◯
MF田中慶汰(22、日本大→福島) SUB
3/1 いわきFC 1-2 藤枝MYFC
FW田中幹大(22、中央大→いわき) ▽89
MF久永瑠音(21、桐蔭横浜大→いわき) ▲11
MF松本琉雅(21、順天堂在学中→いわき/特別指定選手) SUB
MF中村優斗(22、立正大→藤枝) ◎90
MF近藤優成(22、国士舘大→藤枝) ◎90
FW真鍋隼虎(22、明治大→藤枝) ▽87 1G
MF三木仁太(22、関西大→藤枝) ▲45
FW山崎絢心(18、富士市立高→藤枝) SUB
▼J2・J3百年構想リーグWEST-A
2/28 カターレ富山 0-0(10-9) FC大阪
なし
2/28 愛媛FC 0-1 徳島ヴォルティス
MF仙波隼太郎(16、愛媛U-18→愛媛/2種) SUB
3/1 FC今治 0-2 アルビレックス新潟
DF丸山大和(22、東海大→今治) SUB
3/1 高知ユナイテッドSC 2-0 奈良クラブ
MF松本大地(22、日本大→高知) ▲11
FW長疾風(18、鹿島ユース→高知) ▲1
DF高畠捷(22、拓殖大→奈良) SUB
MF濱名元希(17、奈良U-18→奈良) ▲8
3/1 ツエーゲン金沢 1-0 カマタマーレ讃岐
DF宮崎慎(22、立教大→讃岐) ◎90
MF淺田彗潤(22、関西大→讃岐) ▽73
DF岡英輝(22、国士舘大→讃岐) SUB
DF原野楼惟(18、讃岐U-18→讃岐) ▲1
▼J2・J3百年構想リーグWEST-B
2/25 大分トリニータ 2-0 レイラック滋賀※延期開催
MF山崎太新(22、筑波大→大分) ▲1
FW木本真翔(22、日本経済大→大分) ▲29
2/28 ギラヴァンツ北九州 1-2 レイラック滋賀
FW吉田晃盛(22、新潟医療福祉大→北九州) ▲1
2/28 サガン鳥栖 0-1 鹿児島ユナイテッドFC
なし
2/28 FC琉球 0-2 テゲバジャーロ宮崎
なし
3/1 レノファ山口FC 0-0(PK3-5) ガイナーレ鳥取
MF藤森颯太(22、明治大→山口) ▲24
DF荒井涼(22、東洋大→鳥取) ◎90 PK◯
FW篠田大輝(22、日本体育大→鳥取) ▽60
DF鄭翔英(22、朝鮮大→鳥取) SUB
MF田制裕作(22、東洋大→鳥取) ▲14
MF本保奏希(22、早稲田大→鳥取) ▲14 PK◯
FW星景虎(22、東海大→鳥取) ▲20 PK◯
3/1 ロアッソ熊本 3-1 大分トリニータ
DF薬師田澪(22、法政大→熊本) SUB
MF那須健一(22、中京大→熊本) ▲19
FW鹿取勇斗(22、同志社大→熊本) ▲19 1G
FW木本真翔(22、日本経済大→大分) ▽71
