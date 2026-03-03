　2月27日から3月1日にかけて行われたJリーグ百年構想リーグでは、クラブユース出身のルーキー4選手がJリーグデビューを果たし、4選手は初めてベンチ入りを果たした。大卒ルーキーでは2選手が初ゴールを記録し、プロでの大きな一歩を踏み出している。

　先週末はJ1百年構想リーグ第4節と、J2・J3百年構想リーグ第4節が開催。新たに東京ヴェルディのMF仲山獅恩(←東京Vユース)、横浜FCのMF岩崎亮佑(←横浜FCユース)、カマタマーレ讃岐のDF原野楼惟(←讃岐U-18)と、現役高校2年世代で2種登録の奈良クラブのMF濱名元希(奈良ユース/2年)が途中出場でデビューを飾った。

　また水戸ホーリーホックのMF山下翔大(←名古屋高)、ジュビロ磐田のMF増田大空(←流通経済大柏高)が初めてベンチ入り。RB大宮アルディージャではMF神田泰斗(大宮U18/2年)、愛媛FCのMF仙波隼太郎(愛媛U-18/2年)も初めてベンチ入り登録されている。

　大学出身者は藤枝MYFCのMF近藤優成(←国士舘大)が新たにデビューを果たし、2ゴールに絡む活躍。藤枝では同じくルーキーのFW真鍋隼虎(←明治大)が初ゴールを記録した。ロアッソ熊本のFW鹿取勇斗(←同志社大)も途中出場から初ゴールを記録。讃岐のDF岡英輝(←国士舘大)、熊本のDF薬師田澪(←法政大)も初めてベンチ入りしている。

　またガイナーレ鳥取ではPK戦で大卒ルーキーが存在感を発揮。MF本保奏希(←早稲田大)、DF荒井涼(←東洋大)、FW星景虎(←東海大)が3人連続で成功し、「勝ち点2」獲得に大きく貢献した。

【ルーキー出場記録】

▼J1百年構想リーグEAST

2/27 FC町田ゼルビア 2-1 ジェフユナイテッド千葉

MF姫野誠(17、千葉U-18→千葉/2種) ▲24

2/28 横浜F・マリノス 3-2 東京ヴェルディ

MF仲山獅恩(18、東京Vユース→東京V) ▲22

2/28 浦和レッズ 2-3 鹿島アントラーズ

FW肥田野蓮治(22、桐蔭横浜大→浦和) ▽63 1G

MF林晴己(22、明治大→鹿島) ▲22

2/28 FC東京 0-2 柏レイソル

FW尾谷ディヴァインチネドゥ(18、FC東京U-18→FC東京) SUB

MF山之内佑成(22、東洋大→柏) ▲23

3/1 川崎フロンターレ 2-2(PK4-2) 水戸ホーリーホック

MF山下翔大(18、名古屋高→水戸) SUB

▼J1百年構想リーグWEST

2/27 ヴィッセル神戸 2-1 アビスパ福岡

MF濱崎健斗(18、神戸U-18→神戸) ▲45

FW佐藤颯之介(22、宮崎産業経営大→福岡) ▽45

2/28 サンフレッチェ広島 1-2 京都サンガF.C.

MF尹星俊(18、京都U-18→京都) ▽74

2/28 ガンバ大阪 2-2(PK5-4) 清水エスパルス

DF池谷銀姿郎(21、筑波大→G大阪) SUB

MF大畑凜生(22、法政大→清水) SUB

2/28 V・ファーレン長崎 1-0 セレッソ大阪

なし

3/1 ファジアーノ岡山 1-1(PK5-4) 名古屋グランパス

なし

▼J2・J3百年構想リーグEAST-A

2/28 ベガルタ仙台 0-0(PK5-4) ヴァンラーレ八戸

MF杉山耀建(22、中央大→仙台) ◎90

FW中田有祐(21、阪南大→仙台) SUB

FW古屋歩夢(18、仙台ユース→仙台) ▲23

GK吉村耕一(22、金沢学院大→八戸) SUB

DF鈴木慎之介(22、関西学院大→八戸) SUB

MF栗澤陸(22、八戸学院大→八戸) SUB

2/28 栃木シティ 1-3 湘南ベルマーレ

なし

2/28 ザスパ群馬 3-2 ブラウブリッツ秋田

FW松本皐誠(22、専修大→群馬) SUB

3/1 栃木SC 4-0 横浜FC

DF田端琉聖(22、立正大→栃木SC) SUB

MF堤陽輝(22、東海大→栃木SC) ▲9

MF永井大士(22、桐蔭横浜大→栃木SC) SUB

DF細井響(22、新潟医療福祉大→横浜FC) ◎90

MF岩崎亮佑(18、横浜FCユース→横浜FC) ▲19

3/1 SC相模原 2-1 モンテディオ山形

MF田鎖勇作(22、拓殖大→相模原) ▲14

▼J2・J3百年構想リーグEAST-B

2/28 北海道コンサドーレ札幌 1-2 FC岐阜

なし

2/28 ヴァンフォーレ甲府 1-0 松本山雅FC

FWスタチオーリ・ミケーレ(22、日本体育大→甲府) SUB

DF金子光汰(22、阪南大→松本) ◎90

MF渋谷諒太(22、流通経済大→松本) SUB

FW藤枝康佑(22、桃山学院大→松本) ▲25

2/28 AC長野パルセイロ 1-2 RB大宮アルディージャ

MF野嶋圭人(22、関東学院大→長野) ▽80

MF森田大智(22、早稲田大→長野) ◎90

FW清水蒼太朗(22、流通経済大→長野) ▲19

FW松井匠(22、阪南大→大宮) ▽45

MF神田泰斗(17、大宮U18→大宮/2種) SUB

FW日高元(18、神村学園高→大宮) SUB

2/28 ジュビロ磐田 0-0(PK5-3) 福島ユナイテッドFC

DF吉村瑠晟(22、関西大→磐田) SUB

MF増田大空(18、流通経済大柏高→磐田) SUB

MF泉彩稀(22、甲南大→福島) ▲10 PK◯

MF田中慶汰(22、日本大→福島) SUB

3/1 いわきFC 1-2 藤枝MYFC

FW田中幹大(22、中央大→いわき) ▽89

MF久永瑠音(21、桐蔭横浜大→いわき) ▲11

MF松本琉雅(21、順天堂在学中→いわき/特別指定選手) SUB

MF中村優斗(22、立正大→藤枝) ◎90

MF近藤優成(22、国士舘大→藤枝) ◎90

FW真鍋隼虎(22、明治大→藤枝) ▽87 1G

MF三木仁太(22、関西大→藤枝) ▲45

FW山崎絢心(18、富士市立高→藤枝) SUB

▼J2・J3百年構想リーグWEST-A

2/28 カターレ富山 0-0(10-9) FC大阪

なし

2/28 愛媛FC 0-1 徳島ヴォルティス

MF仙波隼太郎(16、愛媛U-18→愛媛/2種) SUB

3/1 FC今治 0-2 アルビレックス新潟

DF丸山大和(22、東海大→今治) SUB

3/1 高知ユナイテッドSC 2-0 奈良クラブ

MF松本大地(22、日本大→高知) ▲11

FW長疾風(18、鹿島ユース→高知) ▲1

DF高畠捷(22、拓殖大→奈良) SUB

MF濱名元希(17、奈良U-18→奈良) ▲8

3/1 ツエーゲン金沢 1-0 カマタマーレ讃岐

DF宮崎慎(22、立教大→讃岐) ◎90

MF淺田彗潤(22、関西大→讃岐) ▽73

DF岡英輝(22、国士舘大→讃岐) SUB

DF原野楼惟(18、讃岐U-18→讃岐) ▲1

▼J2・J3百年構想リーグWEST-B

2/25 大分トリニータ 2-0 レイラック滋賀※延期開催

MF山崎太新(22、筑波大→大分) ▲1

FW木本真翔(22、日本経済大→大分) ▲29

2/28 ギラヴァンツ北九州 1-2 レイラック滋賀

FW吉田晃盛(22、新潟医療福祉大→北九州) ▲1

2/28 サガン鳥栖 0-1 鹿児島ユナイテッドFC

なし

2/28 FC琉球 0-2 テゲバジャーロ宮崎

なし

3/1 レノファ山口FC 0-0(PK3-5) ガイナーレ鳥取

MF藤森颯太(22、明治大→山口) ▲24

DF荒井涼(22、東洋大→鳥取) ◎90 PK◯

FW篠田大輝(22、日本体育大→鳥取) ▽60

DF鄭翔英(22、朝鮮大→鳥取) SUB

MF田制裕作(22、東洋大→鳥取) ▲14

MF本保奏希(22、早稲田大→鳥取) ▲14 PK◯

FW星景虎(22、東海大→鳥取) ▲20 PK◯

3/1 ロアッソ熊本 3-1 大分トリニータ

DF薬師田澪(22、法政大→熊本) SUB

MF那須健一(22、中京大→熊本) ▲19

FW鹿取勇斗(22、同志社大→熊本) ▲19 1G

FW木本真翔(22、日本経済大→大分) ▽71