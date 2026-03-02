【明治安田J1百年構想リーグ】V・ファーレン長崎 1−0 セレッソ大阪（2月28日／PEACE STADIUM Connected by SoftBank）【映像】衝撃的な「超反応セーブ」（実際の様子）セレッソ大阪に所属する元日本代表GKの中村航輔が、超人的な反応でチームを救った。至近距離からのヘディングシュートを弾き出したスーパープレーを、ファンが称賛している。C大阪は2月28日、明治安田J1百年構想リーグの第4節でV・ファーレン長崎と対戦。201