【モデルプレス＝2026/03/02】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演している瀬川陽菜乃が3月1日、自身のInstagramを更新。訪問先の韓国で制服姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】「今日好き」5回参加の現役JK「新鮮で可愛すぎる」タイトミニスカ韓国制服ショット◆瀬川陽菜乃、韓国で制服姿披露瀬川は「韓国制服！！！！！」とコメントし、韓国にあるテーマパーク・ロッテワ