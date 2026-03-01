高校の入学祝いにいくら包むかは、贈る相手との関係性にもよるでしょう。 ただし、あまりにも相場からかけ離れていると失礼になってしまう可能性もあるため、事前に知っておきたい人も多いかもしれません。 本記事では、親戚の子どもへの高校入学祝いの相場をご紹介します。また、私立高校と公立高校でお祝いの額は変えたほうがよいのか、入学祝いを贈る際のマナーにはどのようなものがあるのかをまとめました。