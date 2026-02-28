「めっちゃ勉強になりました」。侍ジャパンサポートメンバーのロッテ・山本大斗が、『ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2026名古屋 侍ジャパン vs 中日ドラゴンズ』をこのように振り返った。山本はサポートメンバーに選出されていた西川史礁（ロッテ）が右前腕屈筋損傷で出場辞退したため、代わってサポートメンバーに選ばれた。「そんなに緊張はしなかったです」と27日の初戦、4−0の6回の守備から途中出場し、侍ジャパンデビュ