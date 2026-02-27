ゆっくり宇宙の不思議について配信する『ゆっくり宇宙教室』、ライフハックチャレンジャー『ねこの手かりたい』をご紹介します。ゆっくり宇宙の不思議について配信する『ゆっくり宇宙教室』今週のピックアップ『【感動】亡くなった人は消えていない。ブロック宇宙論が教えてくれた「死」の本当の意味【ゆっくり解説】』――まずは簡単に自己紹介をお願いしますゆっくり宇宙教室さん：「『ゆっくり解説』という形式で、宇宙のことを