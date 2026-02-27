ゆっくり宇宙の不思議について配信する『ゆっくり宇宙教室』、ライフハックチャレンジャー『ねこの手かりたい』をご紹介します。

ゆっくり宇宙の不思議について配信する『ゆっくり宇宙教室』

『【感動】亡くなった人は消えていない。ブロック宇宙論が教えてくれた「死」の本当の意味【ゆっくり解説】』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

ゆっくり宇宙教室さん：「『ゆっくり解説』という形式で、宇宙のことをメインに扱っています。チャンネルを始めて5年目になります。ちょうどゆっくり解説が盛り上がってきたタイミングで活動を開始しました」

――YouTubeでのご活動を始めたきっかけは何ですか？

ゆっくり宇宙教室さん：「当時、宇宙系のチャンネルはいろいろあったんですけど、やっぱりマニアックで小難しい話になってしまうことが多かったんですよね。初心者の方からするとかなりとっつきにくいなと感じる部分がありました。そこで、みんなが漠然と思っている『宇宙への興味』と『マニアックな話』の橋渡しになるようなチャンネルがあればいいなと思ったんです。このゆっくり解説というフォーマットなら相性がいいかなと考えて始めたのがきっかけです」

――おすすめの動画は何ですか？

ゆっくり宇宙教室さん：「時間の方向や今というものの物理的な定義、解釈を説明した動画です。再生数的には正直微妙なところもあったのですが、視聴者の方から『過去一で感動した』といった熱いコメントや、いろんな解釈をしてくれる声がたくさん届きました。非常に満足度が高く、いい動画になったなと実感しています。

最後にどんなメッセージ性を載せるか、という部分はかなり悩みました。ブロック宇宙論をそのままの事象として拾うと小難しい話になってしまうので、それを自分たちの身の回り、特に『亡くなった人をどう捉えるのか』といった解釈にどう繋げるかをよく考えました。『僕自身はこういう風に受け取りましたよ』というメッセージを届けるまでの構成が一番難しかったですね」

【感動】亡くなった人は消えていない。ブロック宇宙論が教えてくれた「死」の本当の意味【ゆっくり解説】

https://youtu.be/nyWp08eCj2c?si=nWpZaZieE5VNJZmG



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

ゆっくり宇宙教室さん：「まさか5年も続けられるとは思っていませんでした。日々見てくださる方や、人におすすめしてくれるファンの皆様に支えられて、ゆっくり解説というジャンルの中でも長生きできているチャンネルになっています。これからも1本1本丁寧に、量産型ではない『うちだからこそ作れるゆっくり解説』を届けていきたいです。いろいろな変化はあると思いますが、引き続き応援していただけたら嬉しいです」

誰もが気になっていることを詳しくゆっくり解説する動画を投稿し続ける、ゆっくり宇宙教室さんの今後の活動に注目です！

YouTubeチャンネル『ゆっくり宇宙教室』

https://www.youtube.com/@yukkurispraceroom

ライフハックチャレンジャー『ねこの手かりたい』

『スプーンの裏ワザ#オリジナル曲 #ライフハック #shorts#ずんだもん』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

ねこの手かりたいさん：「『ねこの手かりたい』という名前で、暮らしに役立つライフハック動画をYouTubeショートで投稿しています。見た人が思わず試したくなる、楽しめる動画作りを心がけています」

――YouTubeでのご活動を始めたきっかけは何ですか？

ねこの手かりたいさん：「もともと15年主婦をしていたんですが、実は便利なライフハックに詳しかったわけではなく、ずっと効率の悪い家事をしていたんです。でも、いろいろSNSを通してライフハックを知って、『家事も工夫次第で楽になるんだな』ということが分かって、自分と同じように『楽な家事』を知らない人に向けて発信していけたらいいなと思い、このジャンルを始めました」

――おすすめの動画は何ですか？

ねこの手かりたいさん：「おすすめは『スプーンの裏ワザ』というタイトルの動画です。それまでは既存の音源を使っていたんですが、この動画で初めて自分で歌に乗せて作ったんです。ただ、歌わせるのと話させるのとではソフトも作り方も全然違って、自分で勉強しながら『どうやって歌ってくれるんだろう』と悩みながら作りました。

音程やリズムを取るのが思った以上に難しくて……。ちょうど視聴者さんが増えて注目されていた時期だったので、『私が作ったずんだもんの歌、ちょっと下手になっちゃったけど上げてしまっていいのか』とすごく悩みました。

実際に上げてみたら、視聴者さんもやっぱりその点が気になったみたいでコメントで反応をいただいて、『もっと上手に歌わせられるようになろう』と思うきっかけになった動画です」

スプーンの裏ワザ#オリジナル曲 #ライフハック #shorts#ずんだもん

https://youtu.be/6vZ5ErBNPOc?si=T0vdfzHCgAH2s0rb



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

ねこの手かりたいさん：「私の動画を見て、ライフハックとして役立つと思って見ていただけるのはもちろんなんですけど、やっぱり『ずんだもんの歌も可愛いな』と楽しんでもらえたら嬉しいです。これからもたくさんの人が楽しめる動画を作っていきたいと思っています。よろしくお願いします！」

暮らしに役立つ情報が満載のねこの手かりたいさんのチャンネルについて、この機会にぜひご覧ください！

YouTubeチャンネル『ねこの手かりたい』

https://www.youtube.com/@nekonotekaritai

Instagramのアカウント『ねこの手かりたい』

https://www.instagram.com/nekonote.ch?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==

