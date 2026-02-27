トリップドットコム（Trip.com）は、「3.3メガ SALE」を3月3日から6日まで開催する。国内・アジア・ホノルルのホテルが1,111円から、海外航空券が5,900円から、航空券＋ホテルが6,900円からなどで販売する。さらに、ホテルが最大80％、航空券が同70％、遊び・体験や海外鉄道・レンタカー・空港送迎が同50％割引となる10万枚以上のクーポンを配布する。海外テーマパークチケットが実質半額、eSIMが88円などのセールも実施する。宿泊