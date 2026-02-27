安藤美姫さんがX更新ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで、三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が見事に金メダルを獲得した。2006年トリノ、2010年バンクーバーに出場した元五輪選手が2人に選んだ「花」が、ファンの注目を集めている。女子で五輪2大会連続出場の安藤美姫さんは27日、自身のXに「実は安藤お花が好きで花言葉に載せて選手のイメージを伝える事があるのですが今回もたくさんの感動とメモリー