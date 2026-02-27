高市早苗首相人気に乗じた自民党が歴史的大勝を収めた衆議院議員選挙で、公示前の172議席から49議席に減らす大敗を喫した中道改革連合。なぜ中道は国民、有権者の支持を得られなかったのか、その理由を物語っているとされる“切り抜き動画”がネットで注目を集めている。【写真】AIフェイク動画疑惑も浮上した中道元代表らによる“シンクロ演説”動画に登場するのは立憲民主党系の元衆院議員・渡辺周氏（64）。衆院選では静岡