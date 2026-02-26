BUMPオリジナルショートドラマ『今日も浮つく、あなたは燃える』が、SNS総再生数4億回を突破、さらに総再生時間200万時間を超えたことが発表された。BUMPオリジナルショートドラマ『今日も浮つく、あなたは燃える』○コメント欄でも大きな反響『今日も浮つく、あなたは燃える』は、2022年12月の配信開始以降、TikTok・Instagram・YouTubeなど各種SNSを中心に拡散。印象的なセリフや緊迫感あふれるシーンを切り取ったショート動画が