シャイトープの新曲「リフレイン」が、4月7日より放送されるTVアニメ『レプリカだって、恋をする。』（TOKYO MXほか）のオープニングテーマに決定。あわせて、楽曲の一部を聴くことができる最新PVも公開された。 （関連：【映像あり】シャイトープ、新曲「リフレイン」使用アニメ『レプリカだって、恋をする。』最新PV） 同アニメは、著 榛名丼／イラスト raemzによるライトノベルが原作。身代わ