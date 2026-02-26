Ｆ１アストンマーティンの大苦戦が日本人ドライバーにとって朗報になると専門メディア「Ｆ１ＯＶＥＲＳＴＥＥＲ」が報じた。今季から日本メーカーのホンダとタッグを組んだアストンマーティンは大幅な規定変更をして迎える開幕戦オーストラリア・グランプリ（ＧＰ、３月８日決勝）に向けて不安が伝えられている。同メディアは「アストンマーティンは信頼性の問題が走行を悩ませているため、走行距離が最も少なく最も遅い状態