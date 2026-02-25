県内でも増加する「サイバー犯罪」について、県警のマスコットキャラクターワルモンが被害の防止を呼びかけました。 25日、JAかみましき益城支所で行われたキャンペーンに、ワルモンも参加しました。2月1日から3月18日までの「サイバーセキュリティー月間」にあわせて県警が実施しました。インターネットなどを通じた不正送金の被害が増えていることから、サイバー防犯ボランティア