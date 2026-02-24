Uber Japanは2月19日、全国の提携タクシー会社を招いた初のリアルイベント「Uber Summit 2026」を、虎ノ門の「TOKYO NODE」で開催した。Uber Summit 2026Uber Japanが、タクシー事業者を対象にしたリアルイベントを開催するのは初となる。イベントは、配車アプリの普及やインバウンドの増加、日本版ライドシェアの導入など、モビリティ産業が転換期を迎える中、タクシー事業者との協力関係を深め、持続可能な事業モデルを共創する