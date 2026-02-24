Uber Japan、タクシー事業者とのパートナーシップを強化するリアルイベントを初開催
Uber Japanは2月19日、全国の提携タクシー会社を招いた初のリアルイベント「Uber Summit 2026」を、虎ノ門の「TOKYO NODE」で開催した。
Uber Summit 2026
Uber Japanが、タクシー事業者を対象にしたリアルイベントを開催するのは初となる。
イベントは、配車アプリの普及やインバウンドの増加、日本版ライドシェアの導入など、モビリティ産業が転換期を迎える中、タクシー事業者との協力関係を深め、持続可能な事業モデルを共創することが目的に実施した。イベントでは最新の戦略説明のほか、経営者によるデータ活用や運行効率の向上に関する議論も行った。
あわせて、2025年の実績に基づき優れた貢献をした事業者やドライバーを表彰する「Uber Summit Awards 2025」も発表。最高位の「Uber of The Year」金賞は、日の丸交通世田谷営業所で、運用実績や応答率の高さが評価された。各地域で成長を遂げた「Taxi of The Year」には、平岸ハイヤーや芙蓉交通などが選ばれた。1日で最多の乗車数を記録した個人ドライバーへの表彰も行った。
Uber Summit 2026
Uber Japanが、タクシー事業者を対象にしたリアルイベントを開催するのは初となる。
イベントは、配車アプリの普及やインバウンドの増加、日本版ライドシェアの導入など、モビリティ産業が転換期を迎える中、タクシー事業者との協力関係を深め、持続可能な事業モデルを共創することが目的に実施した。イベントでは最新の戦略説明のほか、経営者によるデータ活用や運行効率の向上に関する議論も行った。