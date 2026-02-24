ヒアリングに「あと1年」？ バイク料金独立への長い道のり国土交通大臣の諮問会議「国土幹線道路部会」（朝倉康夫東京工業大学・神戸大学名誉教授）で、高速道路の新たな料金体系について議論が加速しています。 【明らかにおかしい！】業界団体が説く「バイクの高速道路料金の不公平感」の図（画像）ETCがスタートした当時の構想によれば、料金収受がデジタル化すれば、車種区分は現行の5車種から飛躍的に細分化することがで