タレントのアン・ソンヨン（49）が美容施術に言及した際の発言が、女性蔑視だとして物議を醸し、その余波が続いている。特に、騒動後に一部の批判コメントが削除されていたことが明らかになり、批判世論はさらに強まる様相だ。【注目】アン・ソンヨン「すでに夫とは夫婦としては相性合わず」アン・ソンヨンのYouTubeチャンネルには最近、「これまで受けた施術の推薦・非推薦、すべて教えます」というタイトルの動画が公開された。