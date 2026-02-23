ミラノ・コルティナ五輪、カーリング男子はカナダが金ミラノ・コルティナ五輪のカーリング男子は、カナダが決勝で英国に9-6で勝利し、3大会ぶりの金メダルに輝いた。ただ大会では“不正投球”疑惑も話題に。選手たちはメダル獲得後の記者会見で「皆が間違っている」と強い言葉で潔白を主張した。今大会のカーリングは前代未聞の事態に揺れた。騒動の発端となったのは、13日（日本時間14日）に行われた男子1次リーグのスウェー