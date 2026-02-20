ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は20日、フリースタイルスキー男子ハーフパイプ予選2回目で衝撃のアクシデントが起きた。今季世界ランク1位の19歳フィンリー・メルビルアイブズ（ニュージーランド）が着地の際にバランスを崩して転倒。頭を地面に打ち付けたとみられ、起き上がれず。体が痙攣したような状態に陥った。米放送局「NBC」の実況、解説も「あぁ！」「なんてことだ！」と驚きの声を上げた。会場が沈黙