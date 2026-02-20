ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪は20日、フリースタイルスキー男子ハーフパイプ予選2回目で衝撃のアクシデントが起きた。

今季世界ランク1位の19歳フィンリー・メルビルアイブズ（ニュージーランド）が着地の際にバランスを崩して転倒。頭を地面に打ち付けたとみられ、起き上がれず。体が痙攣したような状態に陥った。米放送局「NBC」の実況、解説も「あぁ！」「なんてことだ！」と驚きの声を上げた。会場に沈黙が包まれる中、スタッフが駆け付け救護を実施。およそ5分後、担架で搬送された。

金メダル候補を襲った、まさかの事態。会場からは無事を祈り、激励する拍手が送られた。救護を待つ間、チームメートのグスタフ・レグナフスキー（ニュージーランド）はスタート地点で涙を堪える様子が中継に映し出された。

その後、ニュージーランドメディア「スタッフ」は代表広報の談話として「酷い転倒をしたが、現在は意識がある。容態は安定していてポジティブ。一緒にいる母親と話している。現在は治療中だ」と伝えた。



（THE ANSWER編集部）