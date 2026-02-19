2008年にデビュー曲が大ヒットした歌手の鼠先輩が、現在のリアルな収入事情や営業ギャラを赤裸々に明かす場面があった。【映像】大流行した楽曲『六本木〜GIROPPON〜』鼠先輩は、2008年のデビュー曲『六本木〜GIROPPON〜』の「ぽっぽ ぽっぽ」というフレーズが若者を中心に大流行。着うたで200万ダウンロードを記録するなど、一世を風靡した。2月19日に放送された『資産、全部売ってみた』（ABEMA）では、資産ともいえるその