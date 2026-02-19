ESSEonlineで2026年1月に公開された記事のなかから、ランキングTOP10入りした記事のひとつを紹介します。築年数の経った団地で、どうしても避けられないのが冬の寒さ。「暖房を強くすればいいとわかっていても、どうしても電気代が気になってしまいますよね」と話すのは、築約40年の団地に夫婦2人で暮らす松尾千尋さん。ここでは、松尾さんが取り入れている、寒い団地でも暖房に頼りきらずに快適に過ごす工夫を5つ紹介します。※