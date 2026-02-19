2026年2月20日、東海・関東で長年愛されてきた老舗ステーキレストラン「ステーキのあさくま」がついに大阪・西梅田のハービスプラザに初出店。創業1948年、77年の歴史を誇る名店が関西の都市型店舗として登場し、早くも注目を集めています。私も名古屋の友達からコーンスープを頂いてからコーンスープのファンでしたのでオープン前に取材に伺いました。 大阪初出店の都市型店舗