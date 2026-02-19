2026年2月20日、東海・関東で長年愛されてきた老舗ステーキレストラン「ステーキのあさくま」がついに大阪・西梅田のハービスプラザに初出店。創業1948年、77年の歴史を誇る名店が関西の都市型店舗として登場し、早くも注目を集めています。私も名古屋の友達からコーンスープを頂いてからコーンスープのファンでしたのでオープン前に取材に伺いました。

大阪初出店の都市型店舗がハービスプラザにオープン

今回オープンの西梅田ハービスプラザ店は、これまでのロードサイド型とは異なりビジネスランチやショッピングの合間にも利用しやすい“都市型モデル店舗”。

大阪府内では実に約21年ぶりの復活となる出店で、アクセスの良さも魅力です。料理提供の時間も短縮したビジネスランチメニューを開発。

ステーキが焼き上がるまで楽しめる「45品の豪華サラダバー」

あさくまといえば外せないのが、圧倒的な充実度を誇るサラダバー。サラダ・惣菜・カレー・スープ・デザート・フルーツ・ソフトクリームまで約45品が食べ放題という満足度の高さ。

特に人気なのが濃厚なコーンスープと牛すじカレー。ステーキを待つ時間さえ贅沢に変わる、“体験型レストラン”として支持されています。たい焼きとワッフルは自分で焼き上げるスタイルで楽しめます。

ブラックアンガス牛を使用した本格ステーキ

サーロインステーキには赤身と脂のバランスが良いブラックアンガス牛を使用。

メニューは、

・ステーキ

・ハンバーグ

・チキン

・シーフード

・キッズメニュー など

約40種類と豊富なラインナップ。熱々の鉄板で提供されるスタイルも食欲をそそります。

西梅田店限定の新スタイルにも注目

従来はメイン＋サラダバーのセット提供が基本でしたが、西梅田店ではメニュー単品注文＋サラダバー追加（＋660円税込）という自由度の高い新スタイルを採用。

ライスやドリンクバーなどの好みに合わせてカスタマイズできるのが魅力です。

実際に行ってみた感想

店内は落ち着いた雰囲気で、ゆったり食事を楽しめる空間。ジューシーなハンバーグとステーキに加えて、サラダバーの種類の多さに驚き。

カレーやデザートまで充実していて“食べ放題の満足度”がかなり高い印象でした。

ランチからディナーまで幅広く使いやすく、梅田でしっかり食事したい日にぴったりの一軒です。ランチ限定メニューも私は気に入りました。ライトなお食事を希望の場合はサラダバーのみのオーダーも可能。

店舗情報

ステーキのあさくま 西梅田ハービスプラザ店

オープン：2026年2月20日

場所：ハービスプラザ（西梅田）

特徴：45品サラダバー／都市型店舗／大阪初出店