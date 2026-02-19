アドバンテストが朝高後に下げに転じた。同社は１９日午前１１時、ランサムウェアを伴うサイバーセキュリティーインシデントが発生したと発表。これを嫌気した売りがかさんだ。今月１５日にＩＴ環境内において異常な動きを検知し、危機管理体制を立ち上げた。更に、外部の主要なサイバーセキュリティー専門機関と連携を開始した。業績への影響については精査中として、今後の業績に重大な影響が認められ