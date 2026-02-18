KDDIとKDDI総合研究所は、携帯電話基地局のパラメーター設定を、複数のAIが協力して自律的に最適化する技術を一部地域で導入した。 KDDIが推進する自律型ネットワーク基盤「AI for Network」の一環。基地局の調整には、アンテナの角度や電波強度など、約53万通りにも及ぶ膨大なパラメーターの組み合わせが存在する。従来は熟練のエンジニアが経験に基づいて手動で解析・設定を行っていたが