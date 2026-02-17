『ソー：ラブ＆サンダー』（2022）でソー（クリス・ヘムズワース）が養女として引き取った少女ラブは、『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』にも再登場する見込みだ。先に公開されている特別映像で、ソーは娘ラブの「元に帰る」ため「もう一度戦う」と誓っている。 そんなラブ役を演じているのは、ヘムズワースの実娘であるインディア・ローズ・ヘムズワース。2012年