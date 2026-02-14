日本マクドナルドの人気メニュー「マックポーク」が5年ぶりに復活。バーガーにサイドメニューとドリンクMが付いて500円となるバリューセット「セット500」に加わり、25日より販売開始される。【画像】5年ぶり復活「マックポークセット」詳細「セット500」に、復活を望む声がやまない「マックポーク」が加わり、「ハンバーガー」（ビーフ）、「マックチキン」と合わせてワンコインで楽しめる500円セットが3種類から選べるように