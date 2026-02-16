ロッテは、2026年2月16日から「雪見だいふくPREMIUM贅沢きなこ」を発売します。きなこ好きにはたまらない一品今回登場する「雪見だいふくPREMIUM贅沢きなこ」は、コクのある深煎りきなこソース、きなこアイスを、香り高いきなこ味のおもちで包み込んだ、"きなこづくし"のプレミアムな新作です。それぞれのパーツに合うきなこが厳選されているのもポイント。きなこが香るおもちに、クリーミーな味わいときなこの風味が口いっぱいに